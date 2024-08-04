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Yeşilçam'ın ''Hüdaverdi''si yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın ''Hüdaverdi''si yıllar sonra ortaya çıktı
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Hüdaverdi-Pırtık'ın ‘Hüdaverdi’si Önder Tekin, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın sevilen filmi "Hüdaverdi-Pırtık" ile hafızalara kazınan Önder Tekin, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyeri ve usta oyuncularla aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını ve şöhretin getirdiklerini anlattı.

Gaziantep'te doğan Tekin, babasının tiyatro sevgisi sayesinde sinemaya adım attı. Çocuk yaşta katıldığı bir yarışma ile "Hüdaverdi" karakterini canlandırma şansı bulan oyuncu, Haldun Dormen, Suna Pekuysal gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Hüdaverdi seçmelerindeki anısını Tekin şöyle anlattı:

"Seçmelerde 100'den fazla çocuk vardı. Son 5'e kalmıştım. Jüri üyelerinden biri adımı sorunca, 'Ya kaç kere daha adımı söyleyeceğim; ismim Önder' diye yanıt verdim. Biraz patavatsızlık ettim ama bu çıkışım jürinin hoşuna gitti ve filmin kadrosuna seçildim"

Tekin, Hüdaverdi'nin bir seri olarak devam etme kararının alındığını fakat Senarist Sezgin Burak'ın vefatı ile projenin iptal olduğunu açıkladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Hüdaverdi-Pırtık'ın ‘Hüdaverdi’si Önder Tekin, yıllar sonra ortaya çıktı.

Önder Tekin, filmin hâlâ unutulmamasıyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

"Halkımız 'Hüdaverdi'nin afacanlığını sevdi. Aynı zamanda filmde çok önemli karakterler vardı. Filmde ben ne kadar küçüksem, diğer oyuncular da o kadar çok büyük isimlerdi. Bu film yeniden çekilseydi tutar mıydı bilmiyorum. Oradaki doğallığın insanları etkilediğini düşünüyorum"

"ÖLDÜ SANDILAR"

Önder Tekin, kısa süreli sinema macerasının ardından birçok kişinin kendisini ölmüş olduğunu düşündüğünü söyledi. Tekin, şöyle konuştu:

"Göz önünde olmayınca, beni bir ara 'öldü' sandılar. Kimse arayıp sormadı. Sonrasında Haldun (Dormen) ağabey aradı. Görünce şaşırdı o da. 'Neden oyunculuğa devam etmiyorsun' dedi. Ben de 'teklif gelmediğini' ilettim"

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, 58 yaşındaki Önder Tekin, okul hayatının başlaması nedeniyle oyunculuğun yarıda kaldığını ifade etti. 22 yıl boyunca makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Tekin, emekliliğin tadını çıkarıyor. İki kız babası Tekin, setlere dönmek istediğini de söyledi.

Etiketler hüdaverdi önder tekin yeşilçam efsane
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