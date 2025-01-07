Yeşilçam'ın ''Tecavüzcü Coşkun''undan kahreden haber

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan ve canlandırdığı rollerden dolayı "Tecavüzcü Coşkun" olarak tanınan ünlü Yeşilçam emekçisi Coşkun Göğen kızının ardından eşini de kaybetti.

Coşkun Göğen'in kanserle mücadele eden kızı Dünya Göğen, 2018 yılında hayatını kaybetmişti.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Göğen, Antalya'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Coşkun Göğen kızından sonra da kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen'i kaybetti.

Kanserle mücadele eden Anjelika Göğen'in tedavisi için gittiği Rusya'da geçen aralık ayında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Anjeli Göğen'in ailenin isteği üzerine de Rusya'da toprağa verildiği öğrenildi.

Eşinin cenazesini Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu açıklayan Coşkun Göğen, "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde 'senin de sıran geldi artık ey Coşkun' diyor" dedi.

Coşkun Göğen, 2006'da Rus Anjelika Cherkashina ile evlenmişti. Anjelika 2010'da Türk vatandaşlığına geçmişti.