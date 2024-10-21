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Yeşilçam'ın ünlü ismi Suphi Tekinker yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü ismi Suphi Tekinker yaşamını yitirdi
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Türk sinemasının emektarlarından Yeşilçam'da pek çok filmde yer alan oyuncu Suphi Tekinker hayatını kaybetti.

Oyunculuğunun yanı sıra kalemiyle de Yeşilçam'a damga vuran Suphi Tekniker, 84 yaşında hayata veda etti.

Bugüne kadar Kemal Sunal'lı "En Büyük Şaban", "Tokatçı", "Hanzo", İlyas Salman ve Şener Şen'li "Dolap Beygiri", Adile Naşit ve Münir Özkul'lu "Aile Şerefi", Hülya Avşar'lı "Sekreter", İbrahim Tatlıses'li "Allah Allah" gibi birçok projeye senarist olarak imza atan ve 1960 yılından itibaren de oyunculuğa adım atan Suphi Tekniker'in vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu.

Etiketler yeşilçam sinema oyuncusu Suphi Tekinker
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