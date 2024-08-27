Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti
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Yeşilçam oyuncusu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.
'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, hayatını kaybetti.
Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.
Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
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