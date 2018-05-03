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  3. 03 Mayıs 2018 10:16

Yeşilçam’ın usta ismi Cemal Konca vefat etti

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Cemal Konca'nın 1 Mayıs'ta vefat ettiği ve sessiz sedasız defnedildiği ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın usta ismi Cemal Konca vefat etti
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Cingöz Recai, Zorba, Şafakta Üç Kurşun, Aslan Yürekli Kabadayı, Hayatım Senindir gibi çok sayıda filmde rol alan Cemal Konca'nın 2 gün önce vefat ettiği ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın emekçilerinden Cemal Konca'nın 1 Mayıs Salı günü vefat ettiğini ve 2 Mayıs Çarşamba günü sessiz sedasız defnedildiğini şarkıcı Onur Akay duyurdu.

Akay, “Yeşilçam'ın çınarlarından asıl adı Cemal Goncagül olan ve Cemal Konca olarak tanınan oyuncumuz, sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. 60'ın üstünde sinema filminde rol alan Cemal Konca, 1 Mayıs Çarşamba günü vefat etti ve dün Büyükçekmece Kuba Camii'nden, son yolculuğuna uğurlandı” ifadelerini kullandı.

CEMAL KONCA KİMDİR?

1926 doğumlu olan Yeşilçam'ın emekçi oyuncularından Cemal Konca çok sayıda filmde rol almıştır.

Konca, aynı zamanda Türk sinemasının sayılı makyözlerinden biridir ve Kanlı Nigar, Köroğlu, Malkoçoğlu: Akıncılar Geliyor, Vahşi Bir Kız Sevdim, Mevlana, Vurun Kahpeye, Korkusuz Cengaver, Cemo gibi çok sayıda filmin makyözlüğünü de yapmıştır.

 

 

Şafakta Üç Kurşun , Cingöz Recai , kemal konca , Aslan Yürekli Kabadayı , Hayatım Senindir , Zorba
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