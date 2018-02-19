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  3. 19 Şubat 2018 13:50

Yeşilçam'ın usta ismi hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı, ağır bir enfeksiyon geçirdiğini kızı Binnaz Avcı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeşilçam'ın usta ismi hastaneye kaldırıldı
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Binnaz Avcı, sosyal medya hesabından annesi Suzan Avcı'yı ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye yatırdığını açıkladı. Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesi Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

 Usta oyuncunun kızı şunları söyledi:

'Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz, ama hastanedeyiz yarınki testlerimiz önemli dualarınızı bekliyoruz.'

SUZAN AVCI KİMDİR?

 1937'de Bursa'ya göç eden bir ailenin kızı olarak, Bursa'da doğmuştur. Annesi Kırım Tatarı, babası ise Kazan Tatarı'dır. Suzan Avcı 1943 yılında babasını kaybetti. Annesi ve üç kız kardeşiyle birlikte yaşamaya başladı. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a taşındılar ve annesinin çalıştığı tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

 13 yaşındayken Yıldız Dergisi'nin düzenlediği bir yarışmaya başvurur. Yarışma ödülü Metin Erksan'ın bir filminde oynamaktır. Kazandığı halde annesi filmde oynamasına engel olur. 15 yaşındayken o sıralarda evli olan Alp Akşiray ile tanışır. Daha sonra yaşını büyüterek evlenirler. Bu evlilikten Mete adında oğulları doğar. Bu sıralarda Yıldız Mecmuasındaki Sinema güzeli yarışmasına başvurur ve üçüncü olur. Muammer Karaca tiyatrosunda kısa bir süre çalıştıktan sonra Toto Karaca tiyatrosuna girer.

 

Suzan Avcı , Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı
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