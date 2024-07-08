Beynine atan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan kötü haber geldi.

Yeşilçam sinemasının emektar isimleri arasında yer alan Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda beynine atan pıhtı nedeniyle acilen yoğun bakıma alınmıştı.

Önce entübe edilen İnanır, daha sonrasında ise servise alınmıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından eve gönderilen İnanır'ın fizik tedavi sürecine başladığı açıklanmıştı.

HAYRANLARI SON DURUMUNU MERAK EDİYOR

Kadir İnanır'ın son durumu hakkında ailesinden yeterli bilgi gelmemesi nedeniyle hayranları, ünlü ismin son durumunu merak ediyor.

Geçtiğimiz gün çıkan haberin ardından İnanır'ın son durumu hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

DİREKT DOKTORLAR SÖYLEDİ

İddiaya göre doktorlar tarafından aile üyelerine acı bir gerçek söylendi. Buna göre tedavi sürecinin çabuk olacağı yanılgısına kapılmamaları gerektiği ve tedavi sürecinin çok uzun sürebileceği aktarıldı.

Bu nedenle uzun bir süre daha Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin herhangi bir fotoğraf ya da video paylaşılması beklenmiyor.