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  3. 16 Ağustos 2019 10:59

Yeşim Salkım, Gülben Ergen'i fena ti'ye aldı

Bir türlü yıldızı barışmayan şarkıcı Yeşim Salkım ile Gülben Ergen yine birbirine girdi. Salkım, Gülben Ergen'in ''Bana unutmayın ki hiç bir şey olmaz'' sözüyle böyle dalga geçti.

Yeşim Salkım, Gülben Ergen'i fena ti'ye aldı
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Bu yılın ilk günlerinde, kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Yeşim Salkım hakkında suç duyurusunda bulunan Gülben Ergen, uzun bir süre magazin gündeminde kalmış ve kendisinden söz ettirmişti. Ergen ve Salkım arasındaki söz dalaşı her ne kadar uzun bir süredir devam etse de ikili zaman zaman birbirine yaptığı göndermelerle dikkat çekiyor.

SON GÖNDERME YEŞİM SALKIM’DAN GELDİ

Gülben Ergen’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara göndermede bulunan Yeşim Salkım, özellikle çocuklar tarafından sıklıkla söylenen Ergen’in kullandığı; 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' lafına atıfta bulundu ve kendisi de aynı sözleri kullandığı bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Salkım’ın kafasındaki şapkanın üzerinde ise 'Her Şey Çok Güzel Olacak' yazısı dikkat çekti. İşte Yeşim Salkım’ın ‘çoluğa çocuğa söylettiriliyormuş biz de söyleyelim dedik’ ifadelerini de kullandığı o video…

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