  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yeşim Salkım'dan Bakan Koca'ya: ''Size hakkımı helal etmiyorum''

Yeşim Salkım'dan Bakan Koca'ya: ''Size hakkımı helal etmiyorum''

Yeşim Salkım'dan Bakan Koca'ya: ''Size hakkımı helal etmiyorum''
Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, istifa ettiği konuşulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, ''Ben size hakkımı helal etmiyorum'' diyerek seslendi.

Son günlerde Ankara kulisleri kabine değişikliğini konuşuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''görevinden affını'' istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Koca'nın istifasını sunduğu, bakanlıktaki kişisel eşyalarını topladığı iddia edildi.

Bakan Koca'nın istifası henüz resmiyete kavuşmazken, şarkıcı Yeşim Salkım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

Yeşim Salkım paylaşımında, ''Gözümün önünde eridi Esila... oralı bile olmadığına bizzat şahidim sonrada yok Suriyeli vatandaşı uçakla getirdik diye övündünüz, bir filmin başı değil sonu akıllarda kalır ben size hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, istifa ettiği konuşulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, ''Ben size hakkımı helal etmiyorum'' diyerek seslendi.

Ankara karıştı: ''Bakan istifa edip, eşyalarını toplayıp gitti''Ankara karıştı: ''Bakan istifa edip, eşyalarını toplayıp gitti''Güncel
Cem Küçük Fahrettin Koca'nın yerine bakan olacak ismi açıkladıCem Küçük Fahrettin Koca'nın yerine bakan olacak ismi açıkladıGüncel
Etiketler yeşim salkım fahrettin koca sağlık bakanı istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar Ortadoğu ateş çemberi! İran İsrail'i uyardı: ''Yok edici bir savaş başlar'' Ortadoğu ateş çemberi! İran İsrail'i uyardı: ''Yok edici bir savaş başlar'' SGK uzmanından zam bekleyen emeklilere kötü haber SGK uzmanından zam bekleyen emeklilere kötü haber Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara TCMB ne zaman faiz indirecek? 4 yabancı bankanın tahmini belli oldu TCMB ne zaman faiz indirecek? 4 yabancı bankanın tahmini belli oldu Türk hekimlerden tıp dünyasında ses getirecek keşif Türk hekimlerden tıp dünyasında ses getirecek keşif Fransa sandık başına gitti Fransa sandık başına gitti Vatandaşlık verip üstüne para veren tek ülke olduk Vatandaşlık verip üstüne para veren tek ülke olduk İstanbul'da LGBTİ alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da LGBTİ alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri paylaştı Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri paylaştı Temassız ödeme limiti 1 Temmuz'da değişiyor Temassız ödeme limiti 1 Temmuz'da değişiyor