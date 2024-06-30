Yeşim Salkım'dan Bakan Koca'ya: ''Size hakkımı helal etmiyorum''

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, istifa ettiği konuşulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, ''Ben size hakkımı helal etmiyorum'' diyerek seslendi.

Son günlerde Ankara kulisleri kabine değişikliğini konuşuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''görevinden affını'' istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Koca'nın istifasını sunduğu, bakanlıktaki kişisel eşyalarını topladığı iddia edildi.

Bakan Koca'nın istifası henüz resmiyete kavuşmazken, şarkıcı Yeşim Salkım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeşim Salkım paylaşımında, ''Gözümün önünde eridi Esila... oralı bile olmadığına bizzat şahidim sonrada yok Suriyeli vatandaşı uçakla getirdik diye övündünüz, bir filmin başı değil sonu akıllarda kalır ben size hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.