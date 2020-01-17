Yetişkinlere özel siteden Meghan Markle'a iş teklifi

Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle’ın İngiliz monarşisine sırtını dönmesinin ardından ne yapacağı merak edilirken, dünya çapında en çok takip edilen yetişkin film sitelerinden birinden iş teklifi geldi. Markle’a, şirketin hayır işlerine yardımcı olması için Özel Girişimler Direktörlüğü pozisyonu teklif edildi.

Markle için açık bir mektup kaleme alan yetişkin içerikler yayınlayan internet sitesinin Başkan Yardımcısı Charlie Hughes, saray dışında bir hayat inşa etme çabaları nedeniyle çifte kutladığını ve haberleri yakından takip ettiğini belirtti.

Konuyu hemen işe getiren Hughes, “Size çok sayıda, tamamen hak edilmiş ve daha ilginç teklifler sunulduğunu hepimiz biliyoruz ancak biz size, hayır işleri çalışmalarına yardımcı olmak için benzersiz bir pozisyon olan Özel Girişimler Direktörlüğü’nü teklif ediyoruz” dedi.

'Bizden yardım kabul etmiyorlar'

Hughes, gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı, “Bizler her zaman geri vermenin yollarını arıyoruz ancak sektörümüzden yardım kabul etmeyen şirketlerin ve kurumların bu yargısı nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Siz, günün şartlarına uymayan politikalara ve düşünme tarzına rağmen, dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine yardımcı olacak yaratıcı çözümler ve ilginç yöntemler geliştirebilecek biri olduğunuzu kanıtladınız. Bu nedenle bu pozisyon için mükemmel bir seçimsiniz.”

