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Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti

Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti
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Ünlü yönetmen ve oyuncu Yıldırım Yanılmaz hayatını kaybetti. Yanılmaz arkasında çok sayıda yapım bıraktı...

'Yeşeren Asma: Beşiktaşlı Yahya Efendi', 'Sıfır Nokta', 'Ölüm Oyunu', 'Flas', 'Abdülkadir Geylani: Batmayan Güneş' gibi filmlerin yönetmenliğini yapan, 'Çiçek Taksi', 'Anne ya da Leyla', 'Şengün Konağı' gibi yapımlarda rol alan ünlü yönetmen ve oyuncu Yıldırım Yanılmaz 78 yaşında hayatını kaybetti.

 

Bir süredir Karesi Belediyesi'ne ait huzurevinde kaldığı öğrenilen Yanılmaz'ın ölüm haberini, arkadaşı sihirbaz Ferdinand Haralanbidu sosyal medyada duyurdu:

"Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, yapımcı, güzel insan Yıldırım Yanılmaz hoca Balıkesir Huzur ve Bakım Evi'nde vefat etti."

"Üzücü haberi biraz önce oradaki yetkililer beni arayarak verdi. Üzüntüm sonsuz. İyi ki onu bir hafta önce ziyaret etmiştim. Onunla son görüşmemiz olmuş."

"Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat hocam. Allah sevenlerine, dostlarına sabır versin. Hocam seni unutmayacağım."

YILDIRIM YANILMAZ KİMDİR?

18 Ocak 1946'da Zonguldak'ta doğan Yıldırım Yanılmaz, kariyerine 1969'da Halit Refiğ'in 'Bir Türk'e Gönül Verdim' filminde yönetmen yardımcılığı yaparak başladı.

1986'da yönetmenliğini üstlendiği ilk film olan 'Düğüm'ün ardından 'Deniz Gülü', 'Yeşeren Asma: Beşiktaşlı Yahya Efendi', 'Ölüm Oyunu', 'Aptallık Rekoru', 'Sıfır Nokta', 'Ölüm Oyunu', 'Flas', 'Abdülkadir Geylani: Batmayan Güneş' gibi filmleri ve Orhan Veli'nin 'İlham Perisi Bella' belgeselini yönetti.

Yanılmaz, 'Şengün Konağı', 'Çiçek Taksi', 'Güneş Doğacak' gibi projelerde oyuncu olarak rol aldı.

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