  1. 21 Nisan 2017 08:40

Yıldız Kaplan veda etti

''Tatlı Kaçıklar'' dizisiyle ünlenen Yıldız Kaplan, oyunculuğu ve şarkıcılığı bıraktığını söyledi.

Yıldız Kaplan veda etti
A+ A-

'Tatlı Kaçıklar' dizisinde 'Seksi şempanze' karakteriyle ünlenen oyuncu Yıldız Kaplan, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

"Uzun zamandır neden ekranlarda yoksunuz?" sorusuna oyuncu, "Oyunculuğu ve şarkıcılığı bıraktım. Bu camia bana gerçekçi gelmediğine inandığım için  her şeyden uzak kalmak istedim. Sanat camiası bana yalan geldiği için bıraktım ve uzuk kalmak istedim. Bırakmadan önce hatta albümüm hazırdı ve bir dizi projesi hazırdı ona rağmen bıraktım. Albümü evde sadece ben dinliyorum.  Çok güzel bir yuvam var, eşim ve çocuğumla mutlu bir hayatım var" dedi. Mesut Yılmaz

 

yıldız kaplan , oyuncu , nişantaşı , şarkıcı