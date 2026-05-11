Yıldız Savaşları'nın ünlü oyuncusu Michael Pennington hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yıldız Savaşları serisinin altıncı halkası "Jedi'ın Dönüşü"nde Moff Jerjerrod karakterine hayat veren Michael Pennington hayatını kaybetti.
Sinema tarihinin en ikonik serilerinden biri olan "Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü" filminde Ölüm Yıldızı Komutanı Moff Jerjerrod’u canlandıran İngiliz aktör Michael Pennington, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
7 Haziran 1943'te Cambridge’de doğan Pennington, sadece bilim kurgu dünyasında değil, İngiliz tiyatrosunda da bir ekol olarak kabul ediliyordu.
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol