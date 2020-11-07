Yıldız Tilbe: Doların Allah belasını versin

Dolar/TL'deki yükselişe ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de sessiz kalamadı. Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Tilbe, önce "İnşallah 1 dolar yüz milyon olur" dedi. Sonra da gündem olan paylaşımlarına devam etti.

"DOLAR YOK OLUR İNŞALLAH"

Ağustos ayında "TL basıyorsak dolar da basarız ne yani?" diye açıklama yapan Tilbe, bu sefer de "Doların Allah belasını versin! Dolar yok olur inşallah ve diğer bütün para birimleri, sadece TL. Ya da TL aradan kalksın dolar kullanalım her şey dolar üzeri TL olmasın yazık TL paramıza, arada kalmasın" dedi.

"BANA GÖRE HAVA HOŞ"

Destek yorumlarının yanı sıra eleştiri de alan Tilbe, yeni yaptığı paylaşımda da "Bana göre tabi ki hava hoş Allaha şükür, kendim için söylemiyorum, şurada paylaştığım toplumsal şeyleri bu topluma ait olduğum için paylaşıyorum önemsiyorum" şeklinde cevap verdi.