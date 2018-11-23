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  3. 23 Kasım 2018 17:04

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, orkestra ekibiyle anlaşamadığı için orkestra ekibini kovdu.

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu
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Şarkıcı Yıldız Tilbe verdiği konser sırasında orkestra ekibinden memnun kalmadı! Perküsyon sanatçısını azarlayan Tilbe daha sonra ise 'kovun' emri verdi
 
Bir AVM'de konser veren Yıldız Tilbe yaptığı hareketle herkesi şoke etti. 8 kişilik orkestrasını beğmeyen Tilbe sahnede önce ekibini azarladı sonra da 'kovun' emri verdi.

Yıldız Tilbe, geçen çarşamba akşamı İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin içinde yer alan gece kulübünde sahneye çıktı. Tilbe'ye 7 kişilik orkestrası eşlik etti.

''BEN YILDIZ'IM! KENDİNİZE GELİN''

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; ilerleyen dakikalarda Yıldız Tilbe, orkestrasındakileri, ''Ben Yıldız'ım kendinize gelin! Doğru çalın'' diyerek sert dille uyardı.

Sahnede gerginlik olduğunu hayranlarının da hissetmesiyle Yildız Tilbe, konseri erken bitirdi.

Sahne sonrasında da Tilbe, orkestrasındaki yedi müzisyen için ''İşlerine son verilsin'' talimatını verdirtti.

Tilbe'nin bu tavrından sonra ekipten dört kişi işinden oldu.

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