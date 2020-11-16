Yıldız Tilbe: ''Türk değilim, Türkiyeliyim''

Hilafet yanlısı Şeyh Sait ve Atatürk'e karşı ayaklanan Seyit Rıza'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız Tilbe, "Allahın Rahmeti üzerinize olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımına bulduğu her fırsatta Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan'dan destek gelmişti.

Gelen tepkilerin ardından Yıldız Tilbe skandal paylaşımlarına devam etti.



Tilbe Twitter'dan şunları yazdı:

-Sizsiniz vatan haini. Vatan haini olmasanız o kürt bu türk şu bilmemne diye ayırmassınız hala . Kanuni Bir suç varsa asıldılar ödediler SeyitRıza da Şeyh Saitt te ödedi . Suç yok yani bitti . Ama sizin bölücülüğünüz ötelemeniz aşağılamanız bitmedi . İkiside benim dedemdir..

-Sizsiniz terörist benim ne terörüm olmuş şimdiye dek. Göre bile iftira atıyosunuz kürt değilim ben türkte değilim.

-Cezası çekilmiş suç ödenmiştir artık suç değildir . Fakat siz suçlusunuz.

-Kürt değilim çünkü dilini bilmiyorum . Kürt kızıyım, Türkçeyim , Türkiyeliyim ağırmı geldi.

-Tarihi ingiliz fransız vs arşivinden alıp burda masal okumayın, canlı yaşayan yaşatan kişilerin anlatımını dinleyin doğru öğrenin. Çanakkalede ağzı süt kokan bebelerin kovduğu ingilizmi yazıcak gerçekleri,kendi padişahlarımızı hain diye yutturmadılarmı.

-Sizsiniz Cumhuriyet düşmanları ,Cumhuriyetin içinde yaşayanlara ölülerine rahmet okumasına izin vermiyosunuz geçmişin hatalarını suçlarını üstüne yıkıyosunuz , sıçu olmayana gözünüz göre göre iftira atıyosunuz.