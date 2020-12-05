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  3. 05 Aralık 2020 14:26

Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a: ''Ne oldu Gonca dövdü mü?''

Sosyal medyada ilginç açıklamalarıyla adından söz ettiren şarkıcı Yıldız Tilbe, bu sefer Hakan Altun'un paylaşımına yaptığı yorumla olay oldu.

Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a: ''Ne oldu Gonca dövdü mü?''
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Yakın bir zaman önce oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hakan Altun, Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akamam' şarkısını seslendirdi. Altun bu anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

ÖNCE YORUM YAPTI SONRA SİLDİ
Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Yıldız Tilbe'yi etiketleyerek "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe" notunu düştü. Her daim esprili kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe ise paylaşıma "Ne oldu la Gonca dövdü mü, sıkı dur yorulsun" yorumunu yaptı. Tilbe'nin yaptığı yorumu kısa sürede silmesi ise dikkat çekti.

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