Yıldız Tilbe'den olay yaratan İbrahim Tatlıses açıklaması

“Seninle Derdim Çok” adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturan Yıldız Tilbe, Maslak’ta kameralara takıldı. Ünlü sanatçı, yeni yıla evde televizyon izleyerek girdiğini söyledi. Yıldız Tilbe geçen yıl sık sık saç stilini değiştirmiş ve konserlerinde de yeni tarzıyla seyirci karşısına çıkmıştı. Tilbe, bir röportajında günümüzde gerçek aşkın yaşanmadığını söylemişti.



Yıldız Tilbe’ye yıllar önce canlı yayında tartışıp küstüğü İbrahim Tatlıses’in şov programına katılıp katılmayacağı soruldu. Öte yandan ünlü sanatçı konuk olduğu Lerzan Mutlu’nun programında babası Ali Tilbe’nin mezhep değiştirdiğini açıklamıştı. Tilbe, sözleşme kurallarına aykırı davrandığını öne süren eski müzik şirketiyle yıllardır arasında süren davalar hakkında da yorum yaptı. Hayranlarını kırmayıp hatıra fotoğrafı çektiren Yıldız Tilbe, pandemi sürecini değerlendirdi.