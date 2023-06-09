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Yıldız Tilbe'den yeni tarz: Asker traşı oldu!

Yıldız Tilbe'den yeni tarz: Asker traşı oldu!
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çeken Yıldız Tilbe imaj değiştirdi.

Hem şarkıları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yıldız Tilbe, daha önce Kıbrıs konserinde saçlarıyla ilgili "Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissestim. hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Ben de kestim. Kına da yaptım" demişti.

Şarkıcı şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde vasiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Tilbe asker tıraşı oldu.

Saçlarını kısacık kestiren Yıldız Tilbe'nin "Asker arkadaşım" diye paylaştığı imajına takipçileri yorum yağdırdı.

Etiketler yıldız tilbe saç traş
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