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  3. 23 Nisan 2020 16:06

Yıldız Tilbe'nin canlı yayınında ilginç anlar

Salgın günlerinde eve kapanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken küçük bir kaza yaşadı.

Yıldız Tilbe'nin canlı yayınında ilginç anlar
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Koronavirüsü günlerinde milyonlarca isim gibi günlerini ev karantinasında geçiren Yıldız Tilbe, evde yalnız oturmaktan sıkılmış olacak ki bir süre önce sosyal medya hesabından kanallara teklifte bulunmuş ve program yapmak istediğini söylemişti.

Bu taleplerinden istediği cevabı alamayan Yıldız Tilbe, meslektaşları gibi sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi ancak ufak çaplı bir kamera kazası yaşadı.

Yayında olduğu sırada kamerayı yanlışlıkla ters çevirince arkasında duran masanın üzerindekiler de takipçileri tarafından görüldü.

Masada, yayına çıkmadan önce kullandığı ruju ve ojesi görülürken aynı zamanda sarma sigarası da kameraya yansıdı.

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