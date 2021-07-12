Yılın aşk bombası: Hilal Altınbilek, Metin Hara’yla sarmaş dolaş

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Metin Hara birlikte görüntülendi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle hayranlarından tam puan alan Hilal Altınbilek ile Adriana Lima’yla yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Metin Hara Bozcaada’da görüntülendi.



39 yaşındaki yazar Metin Hara, Adriana Lima ile ayrıldıktan sonra diplomasının sahte olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Gossippasta'nın haberine göre; bir süredir gözlerden uzak olan Metin Hara, Bozcaada’da güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile görüntülendi.