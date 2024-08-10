  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yılın aşkı reklam aşkı mı? Son noktayı koydu

Yılın aşkı reklam aşkı mı? Son noktayı koydu

Yılın aşkı reklam aşkı mı? Son noktayı koydu
Güncelleme:

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir, ilişkisinin reklam olduğu iddialarına yanıt verdi.

"Antidepresan", "Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü şarkıcı, Sarıkaya ile ilişkisi hakkındaki reklam iddialarına yanıt verdi.

Magazin Burada'nın haberine göre; Mert Demir, “Nasıl koyuluyor son nokta? Daha önce konuştuk ama sonu gelmiyor gibi” ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCEDEN TANIŞIYORUZ" 

Öte yandan Mert Demir'in annesi Gülgün Demir  de birkaç hafta önce oğlunun Sarıkaya ilişkisiyle ilgili ilk kez konuşmuştu.

Demir'in annesi "Daha önceden tanışıyoruz Serenay Sarıkaya ile. İkisi birbiriyle mutlu bana söz yok. Evlenmek isterlerse de öyle olur. Onlar ikisinin bileceği iş. Şu an birlikteler, gayet mutlular" demişti.

"BEN ÖYLE YAŞAMIYORUM"

Serenay Sarıkaya da aylar önce reklam aşkı iddialarıyla ilgili "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum" demişti.

Etiketler mert demir serenay sarıkaya reklam aşkı şarkıcı oyuncu konser
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Anne kıza sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı Anne kıza sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha Cinsiyeti tartışma konusu olan Cezayirli boksör Imane Khelif olimpiyat şampiyonu oldu Cinsiyeti tartışma konusu olan Cezayirli boksör Imane Khelif olimpiyat şampiyonu oldu Tatil havasına mola: Yaz yağmuru geliyor Tatil havasına mola: Yaz yağmuru geliyor İstanbul'da korkutan manzara İstanbul'da korkutan manzara Nike vergi kararı sonrası Türkiye'de internetten satışı durdurdu Nike vergi kararı sonrası Türkiye'de internetten satışı durdurdu İstanbul'da skandal görüntüler: Belediye çalışanları yol kesip adam dövdü İstanbul'da skandal görüntüler: Belediye çalışanları yol kesip adam dövdü Şener Şen'in oyununda izleyicilere cam şişeli saldırı Şener Şen'in oyununda izleyicilere cam şişeli saldırı Bir ilimizde karavanlara park yasağı getirildi Bir ilimizde karavanlara park yasağı getirildi BeIN Sports'ta öfke çığ gibi: Maçı cep telefonundan yayınladılar BeIN Sports'ta öfke çığ gibi: Maçı cep telefonundan yayınladılar
Antalyaspor'un yeni forma tanıtımı olay oldu Antalyaspor'un yeni forma tanıtımı olay oldu ''Hedef tahtası''na çevrilen sokak köpeğini Hande Yener sahiplendi ''Hedef tahtası''na çevrilen sokak köpeğini Hande Yener sahiplendi Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü Türkiye'de hangi partinin seçmeni en çok hangi sosyal medyayı kullanıyor ? Türkiye'de hangi partinin seçmeni en çok hangi sosyal medyayı kullanıyor ? Yük gemisinde şiddetli patlama Yük gemisinde şiddetli patlama İnternet ücretlerine bir dev zam daha İnternet ücretlerine bir dev zam daha Ankara'daki toplu hayvan mezarlığı rezaletinde Altındağ Belediyesi'nden ilk açıklama Ankara'daki toplu hayvan mezarlığı rezaletinde Altındağ Belediyesi'nden ilk açıklama Olimpiyatta da yarışan sporcu cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltında Olimpiyatta da yarışan sporcu cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltında Lidya Krallığı'nın başkentindeki Artemis Tapınağı'nda tarihi anlar kamerada Lidya Krallığı'nın başkentindeki Artemis Tapınağı'nda tarihi anlar kamerada Teoman: ''Dua Lipa ile birlikteyim'' Teoman: ''Dua Lipa ile birlikteyim''