Yılın aşkı reklam aşkı mı? Son noktayı koydu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir, ilişkisinin reklam olduğu iddialarına yanıt verdi.

"Antidepresan", "Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü şarkıcı, Sarıkaya ile ilişkisi hakkındaki reklam iddialarına yanıt verdi.

Magazin Burada'nın haberine göre; Mert Demir, “Nasıl koyuluyor son nokta? Daha önce konuştuk ama sonu gelmiyor gibi” ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCEDEN TANIŞIYORUZ"

Öte yandan Mert Demir'in annesi Gülgün Demir de birkaç hafta önce oğlunun Sarıkaya ilişkisiyle ilgili ilk kez konuşmuştu.

Demir'in annesi "Daha önceden tanışıyoruz Serenay Sarıkaya ile. İkisi birbiriyle mutlu bana söz yok. Evlenmek isterlerse de öyle olur. Onlar ikisinin bileceği iş. Şu an birlikteler, gayet mutlular" demişti.

"BEN ÖYLE YAŞAMIYORUM"

Serenay Sarıkaya da aylar önce reklam aşkı iddialarıyla ilgili "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum" demişti.