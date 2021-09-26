İngiliz Glamour dergisi, bağımsız eleştirmen TC Candler’ın 'Yılın en güzel yüzü: Hande Erçel' haberi yalan çıktı.

İngiliz Glamour dergisi, bağımsız eleştirmen TC Candler’ın 1990’dan beri her sene yaptığı ‘Yılın en güzel yüzleri’ listesinin 6 yaşındayken birincisi olduğunu, 2021’de bu unvanın Hande Erçel’e gittiğini yazdı. Ancak ‘Yılın en güzel yüzü’ 30 Kasım’da belli olacak. sosyal medyada da gündem olmasına rağmen Hande Erçel henüz TC Candler’ın listesine giren 100 adaydan biri. Hayranlarının önerisi ve oylarıyla belirlenen ilk 100’e giren yüzler arasında Hande Erçel ile birlikte Çağatay Ulusoy, Akın Akınözü, Barış Murat Yağcı var.

Bu yanlış bilginin ardından Ürdün’de bir sitenin yaptığı “Glamour Hande Erçel’i 2021’in en güzel kadını ilan etti” haberi de yalanlanmış oldu.