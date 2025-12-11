Yılın Müzik İnsanı Çakal seçildi, Demet Akalın Sefo'yu işaret edip tepki gösterdi

Çakal takma adıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal'ın Yılın Müzik İnsanı ödülü ile ödüllendirilmesine Demet Akalın'dan çok sert bir tepki geldi. "İlla çizgimden çıkaracaksınız" diyerek tepki gösteren Demet Akalın, "Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo’dur, müzik adamı da odur" ifadelerini kullandı.

Dün gece düzenlenen ve sanat dünyasının birçok ünlü ismini bir araya getiren ödül töreni, dağıtılan ödüllerle sosyal medyada tartışma yarattı. Gecede “Yılın Müzik İnsanı” ödülünün, rap müziğin genç isimlerinden Emirhan Çakal’a (Çakal) verilmesi dikkat çekerken, Demet Akalın karara sert tepki gösterdi.

Törenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, ödülün Çakal’a verilmesini eleştirerek bu yılın en başarılı isminin Sefo olduğunu savundu. Akalın, daha önce müzik listeleri ve ödül süreçleriyle ilgili çıkışlarıyla da gündeme gelmişti.

“İlla çizgimden çıkaracaksınız!” ifadelerini kullanan Akalın paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Ben 53 yaşındayım, Sefo 27 yaşında! Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım. ‘Boşver abla, takdir Allah'ın ve halkın’ diyor! Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo’dur, müzik adamı da odur! İlla çizgimden çıkaracaksınız! Bana da yıllar önce Türkan’la ödülü vermek istememişlerdi, ‘bestecisine verdik’ dediler! Babaları okudu ya sanki.”

Ödül törenine ve kararına ilişkin tartışmalar sosyal medyada sürerken, Sefo’dan ise konuya dair bir açıklama gelmedi.