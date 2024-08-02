Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada

Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da Fanta Fest'te kapsamında sahneye çıkan Tarkan sahnede zor anlar yaşadı

Maltepe Orhangazi Parkı'nda düzenlenen Fanta Fest'te Ceza'nın ardından sahne alan Megastar, yaklaşık 2 saat süren konserinde sevilen parçalarını seslendirdi.

Karar'dan Furkan Uzun'un haberine göre bir süredir konser vermeyen Megastar Tarkan, 12 yıl sona Fanta Fest'te sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Son olarak 14 Haziran'da "Kuantum 51" adlı albümünü yayınlayan Megastar, konserde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle sahnede zor anlar yaşadı.

Megastar'ın konserinde ses sisteminde sık sık sorun yaşanırken konserin ortalarında Tarkan'ın şarkı söylediği esnada ses sistemi tamamen bozuldu. Megastar'ın sesi vatandaşlara ulaşmazken Tarkan sahnede zor anlar yaşadı. Tarkan, ses sisteminde yaşanan aksaklığa aldırış etmeden sahnesine devam ederken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan konserde yeni albümünden iki parça okuyan Tarkan, 12 yıl aradan sonra Fanta Fest'te olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Biliyorum bir süre konser yapmadım ama yeni albüm çıksın istedim. Yeni şarkılarla karşınıza çıkmak istedim. Beğendiniz mi albümü? En son 12 yıl önce yapmışız Fanta Fest'i. 12 yıl sonra tekrar bir aradayız. Gerçekten bu muhteşem kalabalığın karşısında yeniden olmak şahane bir duygu. Hayatın yükü, hepimizin üzerinde çok ağır. Biraz arada bir hafiflemek lazım diye düşünüyorum. Tekrar şarj olup, enerjiyle dolup o yükü taşımak için tekrar güç toplamamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden bazen şarkılar iyi geliyor be. Gerçekten. Bu enerji iyi geliyor bize. " diye konuştu.

Karar Gazetesi