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''Yılmaz Erdoğan güzel oyuncu ile deniz keyfi'' haberleri keyfini kaçırdı

''Yılmaz Erdoğan güzel oyuncu ile deniz keyfi'' haberleri keyfini kaçırdı
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Ünlü manken Cansu Taşkın ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan bu sefer de Bodrum'da güzel oyuncu Cemre Ebüzziya ile denizde görüntülenmişti. Ancak yapılan "yeni aşk" haberleri Yılmaz Erdoğan'ın keyfini kaçırdı.

İnci Taneleri dizisiyle ve Cansu Taşkın ile özel görüntüleriyle uzun süre gündemde kalan Yılmaz Erdoğan dizi final yapınca soluğu tatilde almıştı.

Bodrum'da denizde keyif yaparken görüntülenen oyuncunun yanında Cemre Ebüzziya vardı. Arkadaş oldukları bilinen ikilinin hakkında aşk iddiaları da sosyal medyada dolaşıma girince güzel oyuncu açıklama yaptı.

 Haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyleyen güzel oyuncu "Bodrum'daki otel açılış etkinliğinde annem ve aile arkadaşlarımız ile denize girerken fotoğraf ikili olarak kesilerek yansıtılmış" dedi.

Cemre Ebüzziya "Tabii ki böyle bir ilişki yok" diyerek haberlere sitem etti.

Ünlü manken Cansu Taşkın ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan bu sefer de Bodrum'da güzel oyuncu Cemre Ebüzziya ile denizde görüntülenmişti. Ancak yapılan "yeni aşk" haberleri Yılmaz Erdoğan'ın keyfini kaçırdı.

 

Etiketler Yılmaz Erdoğan cemre ebüzziya deniz deniz keyfi aşk aşk iddiası
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