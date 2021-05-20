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Yılmaz Erdoğan spor spikeri sevgilisi Damla Uğurtürk ile görüntülendi

Yılmaz Erdoğan spor spikeri sevgilisi Damla Uğurtürk ile görüntülendi

Adı bir süredir spor spikeri Damla Uğurtürk ile anılan ve iddiaları yalanlayan Yılmaz Erdoğan, genç spiker ile yeniden görüntülendi.

Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk ikilisi bir kez daha birlikte görüntülendi. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk daha önce ocak ayında Etiler’de görüntülenmişti. O dönemde Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri, "Haberler doğru değil. Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz onlara da aynı ilgi göstermeniz dileğiyle. Sevgiler" diyerek yalanlamıştı.

YILMAZ ERDOĞAN VE DAMLA UĞURTÜRK AŞKI BELGELENDİ
Snob Magazin'in özel haberine göre; İkili, aylar sonra bu kez Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntülendi. Vodafone Park'ta Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarını birlikte izleyen 53 yaşındaki Yılmaz Erdoğan ve 35 yaşındaki Damla Uğurtürk'ün aşk yaşadığı belgelenmiş oldu.

 DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?
Damla Uğurtürk, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nin ardından lisans eğitimini 2011 yılında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Uğurtürk, uzun süredir CnnTürk spor spikerliğini üstleniyor.

Etiketler yılmaz erdoğan damla uğurtürk aşk
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