Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşandı

Magazin dünyasının dikkat çeken bir evliliğinin daha sessiz sedasız sona erdiği ortaya çıktı.

10 Ağustos 2006 yılında dünya evine giren ve Rodin adlı bir de erkek çocuğu sahibi olan Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in 10 gün önce boşandığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan boşanma kararıyla ilgili olarak “Çok sevgi, saygı dolu, el ele girilmiş kol kola çıkılmış bir şey. Geç kaldınız. 10 gün oldu. Ben ne zaman soracaksınız diye bekliyordum” diyerek boşanma haberini doğruladı.