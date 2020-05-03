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  3. 03 Mayıs 2020 23:50

Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi

Yılmaz Erdoğan'dan koronavirüs günlerini anlatan Babam ile Sosyal Mesafe dizisi geliyor. Erdoğan, yeni çalışmasının ilk bölümünü bitirdi.

Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi
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Yılmaz Erdoğan, yeni bir komedi dizisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İlk bölüm senaryosu biten dizi yakında BKM tarafından hayata geçirilecek ve zorunlu olarak evde kaldığımız günlerde yaşadıklarımızı ekrana yansıtacak. Dizinin pilot bölüm çekimleri için hazırlıklar da başladı.

Erdoğan, hikayede baba karakterini canlandıracak. Babam ile Sosyal Mesafe adı verilen dizi bir baba ve oğlunun mecburi olarak bir arada oldukları karantina günlerinde yaşadıklarını anlatacak.

 
 

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