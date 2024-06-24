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Yılmaz Güney filminde Yılmaz Güney'i oynayacak isim belli oldu

Yılmaz Güney filminde Yılmaz Güney'i oynayacak isim belli oldu
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Yılmaz Güney'in hayatını anlatacak ve Fatoş Güney'in 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' adlı kitabından uyarlanacak filminin başrol oyuncusu belli oldu.

Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Yılmaz Güney’in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak sinema filminin hazırlıkları devam ederken, başrol oyuncusu da belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde de rol alan oyuncu İsmail Hacıoğlu, "Yılmaz Güney"i canlandıracak.

Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak. 

İsmail Hacıoğlu’nun hazırlığa başladığı Yılmaz Güney filminin 2025 yılı başında sete çıkması planlanıyor.

Ahmet San’ın yapımcılığını üstlendiği film, Fatoş Güney’ın 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' kitabından yola çıkılarak çekilecek.

Etiketler İsmail Hacıoğlu Yılmaz Güney yılmaz güney filmi fatoşgüney camları kırın kuşlar kurtulsun
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