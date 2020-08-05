Yılmaz Morgül Erdoğan'a seslendi: ''Kendimi yakarım!''

Şarkıcı Yılmaz Morgül, önceki gün Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Ses sanatçısı Belkıs Özener ve yakın arkadaşı Pelin Suade ile birlikte alışveriş yapan Morgül, "Ülke olarak mezarlığa döndük. Eğer idam çıkmazsa kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" çıkışında bulundu.

CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ

Günümüzde yaşanan kötü olarak sitem eden Yılmaz Morgül, "Kadın cinayetlerinde, çocuğa cinsel istismarda ve cinayetlerinde, hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük, artık idam çıksın, bunu yapacak sayın Cumhurbaşkanıdır. Eğer idam çıkmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" açıklamasıyla şaşırttı.

"'GEÇİNEMİYORUM' DİYE SANATÇILARIN MASKESİ DÜŞTÜ"

"Ülkemiz hastalıklı insan dolu, yeter artık, idam çıkarsınlar" diyen Yılmaz Morgül, "Pandemi döneminde kim gerçek sanatçı kim değil halkımız gayet iyi anladı. İnsanların asgari ücretle geçindiği, fakirlik çektiği ülkemizde 'geçinemiyorum' diyen sözde şarkıcıların maskeleri düştü.

Pandemiden insanlar çok şey öğrendi" diyerek Demet Akalın'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.