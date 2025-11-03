  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Bir süre önce cilt hastalığı sorunuyla hastanelik olan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül geçirdiği rahatsızlık sonrasında apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'den korkutan haber geldi. Daha önce de birkaç kez hastalık haberleriyle gündeme gelen Morgül'ün, hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü, zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum."

Yılmaz Morgül daha önce de cilt hastalığı nedeniyle gündeme gelmişti. Sanatçının, 'gül hastalığı' nedeniyle alnından ve yanaklarından kan geldiği öğrenilmişti.

text-ad
Etiketler Yılmaz Morgül hastane sağlık sorunu sağlık durumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı
Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı