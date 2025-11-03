Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Bir süre önce cilt hastalığı sorunuyla hastanelik olan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül geçirdiği rahatsızlık sonrasında apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'den korkutan haber geldi. Daha önce de birkaç kez hastalık haberleriyle gündeme gelen Morgül'ün, hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü, zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum."

Yılmaz Morgül daha önce de cilt hastalığı nedeniyle gündeme gelmişti. Sanatçının, 'gül hastalığı' nedeniyle alnından ve yanaklarından kan geldiği öğrenilmişti.