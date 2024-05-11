Yılmaz Morgül, Mert Demir'e ateş püskürdü

Mert Demir'in ''Ateşe Düştüm'' şarkısını kendini has yorumuyla seslendiren ve klip çeken Yılmaz Morgül telif engeline takıldı. Mert Demir'e tepki gösteren Morgül, ''Bu kişiyi milyonlarca dinleyicime havale ediyorum'' dedi.

"Antidepresan" şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan ve şimdilerde gerek müzik kariyeri gerek Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, "Ateşe Düştüm" şarkısını hit parçaları arasına yazdırmıştı.

Serenay Sarıkaya'nın back vokalini yaptığı "Ateşe Düştüm" kısa sürede dillere pelesenk olmuştu.

MORGÜL'DEN MERT DEMİR'E ELEŞTİRİ

Birkaç hafta önce Aramızda Kalmasın programına katılan Yılmaz Morgül, Demir'in yorumunu "Ben şarkıyı yaşamak isterim. Yani bu ateşlere düştüğünü bana anlat, bunu yaşat bana" sözleriyle eleştirmişti.

Ardından şarkıyı kendi tarzında okuyan Morgül, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

ÖNCE SÖYLEDİ SONRA KLİP ÇEKTİ

Bunun üzerine soluğu stüdyoda alan ünlü isim, önce Ateşe Düştüm şarkısını kendi yorumuyla seslendirdi ardından da klip çekip YouTube'de yayınladı.

TELİF NEDENİYLE KALDIRILDI

Ancak Morgül'ün klibi telif engeline takıldı ve MESAM/MSG tarafından kaldırıldı. Bunun üzerine sessizliğini bozan Yılmaz Morgül, 2. Sayfa'ya konuştu.

"Z KUŞAĞI İSYANDA"

Ünlü isim, "Çok üzgünüm. Z kuşağı da isyanda! Eser hak ettiği şekilde yorumlandı, yaşayarak okudum. Bu kişiyi milyonlarca dinleyicime havale ediyorum" dedi.

"MERT DEMİR ÇOK KİBİRLİ BİRİ"

"Bu yasak Mert Demir'den geldi" diyen Morgül, "Kendisine defalarca ulaşmaya çalıştım. Çok kibirli biri. Benim yorumum ondan daha efsane" diye sitem etti.