Yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses'e teşhis konuldu! Ameliyat olacak

7 Nisan'da hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'e safra kesesi iltihabı teşhisi konuldu. Ünlü sanatçının önümüzdeki hafta ameliyat olacağı bildirildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan Salı günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının genel durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Tatlıses'e safra kesesi iltihabı tanısı konulduğunu belirten Çakmakçı, klinik sürecin olumlu seyretmesi halinde önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı yapılacağını açıkladı.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şunları söyledi:

"7 Nisan 2026 Salı günü hastanemiz acil servisine başvuran hastamız İbrahim Tatlıses’in bilinci açık ve genel durumu iyidir. Tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam etmektedir. Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmış olup, tedaviye olumlu yanıt alınmaktadır. Tedavi yanıtının klinik olarak aynı şekilde sürmesi durumunda önümüzdeki hafta, safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) yapılması planlanmaktadır"

