Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses kızı Melek Zübeyde’den kardeşlerine ağır suçlama!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde'den olay açıklamalar geldi. Zübeyde’nin, kameralar önünde açıklama yapan kardeşleri Dilan ve Ahmet Tatlıses’e yönelik imalı sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul'da aniden fenalaşan İbrahim Tatlıses, apar topar hastaneye sevk edildi. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde, babasının safradan kaynaklanan ciddi bir enfeksiyonla mücadele ettiğini ve ameliyat masasına yatabileceğini duyurdu.

Gel Konuşalım programına özel açıklamalarda bulunan Melek Zübeyde, süreci şu sözlerle anlattı:

"Babam rahatsızlanınca beni aradı, ambulansla hastaneye biz götürdük. Vücudunu enfeksiyon sarmış, safradan kaynaklandığı düşünülüyor. Şu an bilinci açık, konuşuyor ama çok yorgun. Bir ameliyat durumu söz konusu, doktorlar değerlendiriyor."

Hastanede görüntü verme krizi

Melek Zübeyde’nin açıklamasındaki bir detay ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Babasını hastaneye kendisinin götürdüğünü ancak magazin muhabirlerinin olmadığı kapıları kullandığını belirten Zübeyde, bu sözleriyle adeta kameralara röportaj veren kardeşleri Ahmet Tatlı ve Dilan Çıtak'a gönderme yaptı.

Program sunucusu Nur Tuğba Namlı da konuya değinerek; İdo, Melek ve diğer çocukların aslında orada olduklarını ancak "görüntü vermek" istemedikleri için sessiz kaldıklarını ifade etti.

Bu durum, Tatlıses ailesi içinde babalarının hastalığı üzerinden bir tartışma yaşandığı iddialarını güçlendirdi.