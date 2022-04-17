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Yokluk adasına düşen Evrim Keklik neye uğradığını şaşırdı

Yokluk adasına düşen Evrim Keklik neye uğradığını şaşırdı

Survivor All Star'da yokluk adasına giden Evrim Keklik, yatacağı yeri görünce neye uğradığını şaşırdı.

Survivor'da agresif çıkışlarıyla sıkça gündeme gelen Evrim Keklikhaftanın ilk eleme adayı oldu. Yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu.

"KORKUDAN AKLIMI YİTİRECEĞİM"
Geceyi geçireceği yatağı gören yarışmacı "Tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. "Bu ne tabut gibi bir şey bu tövbe estağfurullah, La havle ve la kuvvete. Korkudan aklımı yitireceğim" diyen Evrim "Bu yokluk adasına herkesin gelmesi lazım" dedi.

"ÖLÇTÜM BİÇTİM 4 KARIŞ"
Ada konseyinde Acun Ilıcalı "Bugünün biraz da şanssız yarışmacısı, zor bir gece geçirdi. Evrim'i dinlemek istiyorum" diyerek söz verdiği Evrim Keklik, şunları söyledi;

Daha öncesinde sürgüne gittim de sürgünle alakası yoktu. Yani direkt girdim içeriye böyle, ay ışı var her yer taş ortada tabiri caize tabutu andıran bir şey vardı. Onu gördüm, gördüğüm gibi geri kaçtım. 'Ben burada yatmam' dedim. Çok korkutucu bir şeydi benim adıma. Masraftan hiç kaçınmamışsınız. Ölçtüm, biçtim tam 4 karış genişliğinde küçülmeye gitmişiz. Sürgün adasındaki barakanın yerine musalla taşı gibi bir şey yapılmış oraya"

Etiketler evrim keklik survivor yokluk adası
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