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Yonca Kocadağ'dan Erdoğan'a destek veren Tuğba Ekinci'ye bomba sözler

Yonca Kocadağ'dan Erdoğan'a destek veren Tuğba Ekinci'ye bomba sözler

Yonca Kacadağ, ünlülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösteren Tuğba Ekinci'yi sert sözlerle eleştirdi.

Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında müzisyenlerle ilgili bir kararın bulunmamasına birçok sanatçı tepki gösterirken, şarkıcı Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim . Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki" açıklamasıyla gündem olan Ekinci hakkında bir paylaşım ise olay oldu.

Yonca Kocadağ bu paylaşımı görünce çok kızdı ve Ekinci'yi ifşa etti.

 

Kocadağ açıklamasında "Meslektaşlarım mı? Ya zamanında Boynuz şarkısını bana okutup "Ben okudum" diye yutturdun insanlara, hayır paramı da alamadım ne yazık ki. Şimdi kalkmış meslektaşlarım deme! Dalkavukluğu da bırak, destek olacaksan ses çıkar" dedi.

Ünlüler isyan ederken Tuğba Ekinci, Erdoğan'dan özür dilediÜnlüler isyan ederken Tuğba Ekinci, Erdoğan'dan özür dilediMagazin

 

Etiketler tuğba ekinci Yonca Kocadağ'
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