Yönetmen Yavuz Özkan hayata gözlerini yumdu

Yavuz Özkan, dün organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bugüne kadar 44 filmin yönetmenliğini üstlenen 72 yaşındaki Özkan, hayata gözlerini yumdu.

Özkan, aralarında Maden, Filim Bitti, Yengeç Sepeti, Bir Kadının Anatomisi, Hayal Kurma Oyunları gibi eserlerin de bulunduğu 44 filmi yönetmişti. Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden olan Özkan, Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali ve İstanbul Film Festivali, İskenderiye Film Festivali ve SİYAD'dan toplam 27 ödül kazandı.

YAVUZ ÖZKAN KİMDİR?

1942 yılında Yozgat'ta doğan Özkan, 1962 – 1965 arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştı. Ardından 1966'da dergi yayıncılığına başladı. Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucularından olan Özkan, 1970'te kısa filmler çekerek yönetmenliğe başladı. 10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980'de Paris'e gitti. Fransa'da ‘Sevgiliye Mektuplar' ile ‘Son Savaşçı' adlı TV dizilerinin senaryosunu yazdı. Philippe Nuil'in yönettiği ‘Suyun Altındaki Ağaç'ta oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

1987'de Türkiye'ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı'nı (TÜRSAK) kurdu.

1995'de Z -1 Film Atölyesi'ni kuran Yavuz Özkan, sinemacılar, akademisyenler, felsefeciler, edebiyatçılar ve iletişimcilerden oluşan kadrosuyla parasız sinema eğitimi verdi. Yavuz Özkan, en son 2010'da senaryosunu da yazdığı ‘İstanbul'da Aşk'ı yönetti.

