YouTube fenomeni Gaga Bulut öldürüldü mü ?

YouTube fenomeni Gaga Bulut öldü iddiası sosyal medyada olay oldu. YouTube kanalına yüklediği bir videoda, para karşılığı erkek çocuklarını öpüştürdüğü için tutuklanan Gaga Bulut'un (Bulut Altuğ) hapishanede öldürüldüğü haberleri gündem yarattı.



Gaga Bulut takma adıyla sosyal medyada tanınan Bulut Altuğ, geçtiğimiz yıl YouTube kanalında yayınladığı bir video ile gündeme oturmuş ve mahkemece tutuklanmıştı. Uzun zamandır haber alınamayan Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü yönündeki iddia ise gündeme sarstı.

ERKEK ÇOCUKLARINI ÖPÜŞTÜRMÜŞTÜ

İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ, sevk edildiği mahkemede tutuklanmıştı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konulmuştu.

GAGA BULUT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Erkek çocuklarına yaptırdığıyla adından günlerce söz ettiren Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddia edildi. Bulut'un öldürdüğü yönündeki iddiasını duyan birçok kişi Twitter'dan Bulut hakkında paylaşım yapmaya başladı.

İşte Gaga Bulut hakkında gelen bazı tweetler:

YOUTUBER GAGA BULUT (BULUT ALTUĞ) KİMDİR?

Youtube kanalında yaklaşık 184 bini aşkın abonesi bulunan Gaga Bulut, hazırladığı videoları takipçileriyle paylaşıyor. 21 yaşında olan Gaga Bulut, İzmir'de ikamet ediyor ve farklı konularda video içerikleri üretiyor.

GAGA BULUT NEDEN YARGILANDI?

İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ ve görüntüleri çeken F.B.B., ifade için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Altuğ tutuklandı, görüntüleri çeken F.B.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çektiği görüntülerden dolayı pişman olduğunu söyleyen Altuğ, "Ben bu tür videolar çekmiyordum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu görüntüleri çektiğim için pişmanım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine çektim.İlk defa böyle bir şey yaptım ve başım yandı. Tahliye ve beratimi istiyorumö dedi. Diğer sanık F.B.B., olayda suçunun olmadığını iddia ederek, görüntülerdeki mağdurların 18 yaşından küçük olduklarını bilmediklerini söyledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıkların küçük çocuklara karşı işlediği suç nedeniyle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıkların 'cinsel istismara azmettirme' suçundan beraatlerini isterken, 'müstehcen görüntüleri yayma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.