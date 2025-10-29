Youtube kanalını kapatmıştı: Enes Batur'dan sürpriz karar
Geçtiğimiz günlerde 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını aniden kapatan ve Instagram’daki tüm paylaşımlarını silen ünlü fenomen Enes Batur, kanalını yeniden aktif hale getirdi.
Kanalın yeniden açılmasıyla birlikte Enes Batur, uzun süredir abone sayısında zirvede olan Ruhi Çenet’in önünde konumlanırken, Çenet kısa süreliğine ikinci sıraya geriledi.
