Youtube ünlü oyuncunun bu görüntülerini müstehcen buldu

YouTube, Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın uçaktaki öpüşme görüntülerini cinsel içerikli bulduğu için platformundan kaldırdı.

ATV ekranlarından yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, 2020 yılını sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve arkadaşlarıyla Paris'te karşıladı. Çiftin, Paris dönüşünde uçakta öpüşürken çekilen görüntüleri ise günlerce konuşuldu. İkilinin bu görüntüleriyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

UÇAKTA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

İstanbul'a dönüş yolunda aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpücüklere boğarak gündeme gelmişti. İkilinin uçaktaki bu halleri diğer vatandaşların dikkatini çekmiş hatta bir kişi o anları kayda almıştı.