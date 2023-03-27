Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü özel versiyonla geri dönüyor

Peter Jackson imzalı "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filmi kesilmiş sahneleri de içeren 4 saatlik özel versiyonuyla yeniden vizyona girecek.

"Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü", 20. yılına özel olarak sinema salonlarına geri dönüyor. Orijinal süresi 2 saat 58 dakika olan film, kesilmiş dakikaların da dahil edildiği yönetmen versiyonu sayesinde 4 saat 11 dakikalık bir sürümle vizyona girecek.

Kayıp Rıhtım'ın aktardığı habere göre, genişletilmiş versiyon, film vizyona girdikten bir yıl sonra yayınlanan DVD’lerde izleyicilere sunulmuştu. Yönetmen versiyonunda ayrıca yapımda kesilen sahnelerin yanı sıra oyuncuların bazı açıklamalarını da içeren ekstra içerikler ve perde arkası görüntüleri de yer alacak.

Yapımın Türkiye’de vizyona girip girmeyeceği henüz bilinmiyor. Vizyon için açıklanan ülkelerde şimdilik yalnızca Kanada ve ABD bulunuyor. Bahsi geçen ülkeler özel versiyonu 13 Nisan 2023 tarihinde sinemalarda izleyebilecek.



SERİ TOPLAMDA 17 OSCAR ALDI

J.R.R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi eserlerinden Peter Jackson tarafından beyazperdeye aktarılan seri, toplamda 17 Oscar ödülü aldı.



Filmin oyuncu kadrosunda Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Andy Serkis, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, Christopher Lee, Sean Bean, Cate Blanchett ve Hugo Weaving gibi isimler yer almıştı.

2003 yılında vizyona giren ve serinin üçüncü filmi olma özelliğini taşıyan "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü", 94 milyon dolarlık bütçesiyle 1.1 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etti. Film aynı zamanda 11 dalda Oscar alarak (Ben Hur ve Titanic ile birlikte) sinema tarihinde de özel bir yer edindi.