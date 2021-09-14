Zahide Yetiş yarışmacı Efe'nin anlattıklarıyla şoke oldu

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de programının dünkü bölümünde Efe adlı konuğun anlattıkları herkesi şoke etti.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de yarışan Buse-Efe çifti bir taraftan yemek yaparken diğer taraftan Zahide Yetiş ile dertleşti. Bir evin bir oğlu olan Efe, küçükken anne babasının boşandığını, evlenme çağına gelince ailesinin düğününü yapmak istemediğini ve kendi imkânları ile evlendiğini anlattı.

Biriktirdiği paralara ek olarak arabasını satıp düğününü yapan Efe, ailesinden destek göremediğini itiraf etti. Düğünde Buse'ye takı takılsın diye annesine para verdiğini ve annesinin eşine sahte altın bilezik taktığını söyledi. Zahide Yetiş, duyduklarına inanamadı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Buse, Efe ile evlenirken kız tarafının her şeyi karşıladığını söyledi. Erkek tarafını eleştiren Buse'ye, eşi Efe de destek çıktı.

Efe, annesinin evinde yaşarken, kız kardeşinin eve istediği saatte girip çıktığını, kendisinin aynı özgürlüğünün olmadığını söyledi. Şu an aile bağlarının koptuğunu, annesi ve kardeşi ile görüşmediklerini ekledi.

Kendisine ailesinin vermediği desteği, eşi Buse'nin ailesinden gördüğünü söylerken gözyaşlarını tutamadı. Bir kız çocuk babası olma hayalinden bahsederken çok duygulanan yarışmacıyı Zahide Yetiş teselli etti.