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  3. 03 Nisan 2020 08:48

Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven yeni imajı olay oldu

Zalim İstanbul dizisinin Nedim'i Berker Güven imajını yeniledi. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen Zalim İstanbul'un yıldızı Berker Güven, yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven yeni imajı olay oldu
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Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'da Nedim karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Berker Güven, koronavirüs salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilince imaj yeniledi.

Dizideki sakallı imajıyla bilinen Berker Güven, karantina günlerinde sakallarını kesti. Berker Güven, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla üzerindeki mavi tişörtü ile yeni imajını "Sen de mavi giy, fotoğrafını paylaş. Dünya Otizm Günü’ne farkındalık yarat! Not : Evet, sakalımı kestim" notuyla takipçileri ile paylaştı.

 

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