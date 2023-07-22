Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı
Ünlü şarkıcı Zara'nın, Kosova'da verdiği konserde ilginç anlar yaşandı. Üzerine çekirge konan şarkıcının yardımına görevliler koştu.
Ünlü türkücü Zara Kosova'nın Prizren şehrinde konser verdi.
Şarkı söylediği sırada Zara'nın üzerine bir anda çekirge fırlayınca korumalar anında araya girdi. Ünlü şarkıcının üzerine konan devasa çekirge ortaya şaşırta görüntüler çıkardı.
O anlar saniye saniye kaydedildi.
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