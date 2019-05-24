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  3. 24 Mayıs 2019 14:29

Zehra Çilingiroğlu lüks otomobiliyle şov yaptı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün lüks aracıyla yollara koyuldu. Ancak Zehra'nın altında geçen yıl hurdaya çıkardığı Porsche'si yerine 850 bin liralık cipi vardı. Yeni arabasıyla şov yapan Zehra, objektiflere gülücük saçtı

Zehra Çilingiroğlu lüks otomobiliyle şov yaptı
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Geçen yıl 450 bin liralık Porsche cipini oradan oraya vuran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, çıtayı iyice yükseltti.

Annesinin hediyesi olan yarım milyonluk lüks aracı çizik içinde bırakan genç kız, acemi şoför olduğunu kanıtlamıştı.

Ehliyetini üç yıl önce alan 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, daha direksiyona alışamadan yeni bir lüks oyuncağa daha sahip oldu. 

 Acemi şoför Zehra, önceki gün de 850 bin lira değerindeki Land Rover Discovery marka cipinin direksiyonu başında objektiflere yansıdı.

İç mimarlık okuyan genç kız, gazetecileri görünce gülme krizine girdi. Yoğun trafikte hem kahkaha atan hem de ilerlemeye çalışan Zehra, lüks aracıyla havasını attı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Çilingiroğlu, "Yeni aracınız hayırlı olsun. Anneniz Hülya Avşar'ın mı, yoksa babanız Kaya Bey'in hediyesi mi?" sorusuna da gülmekle yetindi.

 

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