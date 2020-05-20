Zehra Çilingiroğlu, yasağı delince ceza yedi!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, corona virüs yasağını deldiği ortaya çıktı.

Güzel oyuncu, "Hayatı 56 kilolarla geçirdim, hiç 48 kilo bir kız olmadım, en iyi halim 53 kilodur. Beyni çalışan insanlar bunu önemsemiyor. Sağlık için yapılan her şeye saygım sonsuz, gym bana göre bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un yazısı şöyle:

"Geçenlerde, Yeniköy'deki bir ocakbaşına polislerin baskın düzenlediğini; mekan sahibine 120 bin TL, içerideki müşterilere de kişi başı bin TL ceza kesildiğine dair duyumlar almış, doğrusu inanmamıştım."

"Meğer doğruymuş. Hatta polisin baskın yaptığı o akşam kebap keyfi yapanlar arasında Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu da varmış."

"Mekana paket servisi için giden arkadaşlarım, her gittiklerinde mekanın hem bahçesinde hem de içinde müşteri olduğunu söyledi.120 bin TL ceza yiyen mekanın patronunun cesaretine şaşırdım doğrusu! Hadi o para kazanmak için cezayı göze almış diyelim ama ya müşterilere ne demeli? Covid-19'a yakalanmaktan hiç korkmadılar mı acaba?"

"Yetkililerin ‘kendinizi evde izole edin’ uyarılarını dikkate almayan Demet Akalın da geçtiğimiz haftalarda ünlülerin kebapçısını evine çağırmıştı."