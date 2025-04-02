Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a teklif

Boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a bir destek de ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan geldi. Demirkubuz, Pusat'a rol teklifinde bulunacağını açıkladı.

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, bugün ülke genelinde yapılan ekonomik boykota destek çağrısı yaptıktan sonra rol aldığı 'Teşkilat' dizisinden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a rol teklifi yapacağını söyledi.

TRT'nin, Pusat'ın diziden çıkarıldığına dair açıklamasını alıntılayan Demirkubuz, kararı alanlara "Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

Demirkubuz, "Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım" dedi.

Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza #AybükePusat ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın. -Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım.- https://t.co/xnF9MuvWfO — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) April 2, 2025

NE OLMUŞTU?

Aybüke Pusat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası boykot çağrılarına destek vermişti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, takipçilerini 2 Nisan'da (bugün) tüketimi durdurma ve alışveriş yapmamaya davet etmişti.

TRT ise Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.