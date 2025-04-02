  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a teklif

Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a teklif

Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a teklif
Güncelleme:

Boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a bir destek de ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan geldi. Demirkubuz, Pusat'a rol teklifinde bulunacağını açıkladı.

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, bugün ülke genelinde yapılan ekonomik boykota destek çağrısı yaptıktan sonra rol aldığı 'Teşkilat' dizisinden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a rol teklifi yapacağını söyledi.

TRT'nin, Pusat'ın diziden çıkarıldığına dair açıklamasını alıntılayan Demirkubuz, kararı alanlara "Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

Demirkubuz, "Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aybüke Pusat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası boykot çağrılarına destek vermişti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, takipçilerini 2 Nisan'da (bugün) tüketimi durdurma ve alışveriş yapmamaya davet etmişti. 

TRT ise Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu. 

TRT, boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı kovduTRT, boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı kovduMagazin
Etiketler Zeki Demirkubuz aybüke pusat teşkilat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konut kredisi faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: En uygun kredi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: En uygun kredi hangi bankada? Tavuk döner 51 kişiyi hastanelik etti Tavuk döner 51 kişiyi hastanelik etti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu TRT bir oyuncuyu daha kara listeye ekledi TRT bir oyuncuyu daha kara listeye ekledi Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi! TRT Aybüke Pusat'ı kovdu, tepki AK Partili isimden geldi TRT Aybüke Pusat'ı kovdu, tepki AK Partili isimden geldi CHP'li Özgür Çelik'ten yapay zekalı kumpas uyarısı CHP'li Özgür Çelik'ten yapay zekalı kumpas uyarısı AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken boykot yorumu AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken boykot yorumu Binlerce gence ücretsiz tren bileti müjdesi Binlerce gence ücretsiz tren bileti müjdesi Benzin zammında sürpriz gelişme Benzin zammında sürpriz gelişme
Ünlü müzik grubu İstanbul konserini iptal etti Ünlü müzik grubu İstanbul konserini iptal etti ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti Demet Akalın ile Gülben Ergen yine kapıştı! Bu sefer engeli bastı Demet Akalın ile Gülben Ergen yine kapıştı! Bu sefer engeli bastı