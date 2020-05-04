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  3. 04 Mayıs 2020 09:47

Zenginlik başa bela! Ronaldo kendi adasında mahsur kaldı

Cristiano Ronaldo, özel jeti seyahat kısıtlaması nedeniyle Madrid'de mahsur kalınca, kendisi de Portekiz'deki Madeira Adası'nda mahsur kalarak İtalya'ya uçamadı.

Zenginlik başa bela! Ronaldo kendi adasında mahsur kaldı
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Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo doğduğu Portekiz kenti Madeira'da mahsur kaldı. Takımı Juventus bugünden itibaren İtalya'nın Turin kentinde yeniden antrenmanlara başlayacak olsa da Ronaldo gidemiyor.

ÖZEL JET İSPANYA'DAN KALKAMIYOR

Karantina önlemlerini gevşetme kararı alan İtalyan hükümeti A takımlarının sahalara dönmesine yeşil ışık yaksa da Portekiz haber kanalı TVI, İspanya'nın seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ronaldo'nun özel jetinin Madrid'den kalkamadığını belirtti.

 PORTEKİZ'DEN ÇIKAMIYOR

35 yaşındaki futbolcu, 30 milyon sterlinlik Gulfstream G650 jetinin Madrid'den kalkarak onu Portekiz sahili dışındaki ada evinden almasını ve ardından Juventus'un 2019/20 sezonunun devamı için doğrudan Turin'e transfer etmesini planlamıştı. Ancak uçak üç kez kalkış yapmayı deneyip başarılı olamadı. Ronaldo şimdi İtalya'ya tekrar uçmadan önce bir süre daha Madeira'da kalmak zorunda olabilir.

İtalyan hükümeti başlangıçta 18 Mayıs'a kadar tüm takım sporlarını yasaklamıştı, ancak bazı bölgelerde kuralları gevşettikten sonra spor kararını iki hafta öne çekti.

 
Ronaldo, 26 yaşındaki İspanyol kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocukalarıyla adada karantinada kalmıştı. Sosyal medyadan "Evde kal" çağrısı yapan futblcunun ailesiyle birlikte dışarıda görüntülenmesi eleştiri konusu olmuştu.

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Cristiano Ronaldo
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