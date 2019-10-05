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  3. 05 Ekim 2019 14:47

Zerrin Özer'den kötü haber ! ''Bana dua edin''

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, sağlık durumunu sosyal medya hesabından açıkladı ve sevenlerinden dua istedi.

Zerrin Özer'den kötü haber ! ''Bana dua edin''
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Zerrin Özer, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanelik olduğunu ve takipçilerinin duasına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Özer, "Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil. 1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Doktorlar gider gitmez beni nasıl bakıma aldılar, tomografi, testler, filmler... Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz. inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım. Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima..." açıklamasını yaptı.

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hastane , zerrin özer
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